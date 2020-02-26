Star.com.tr/ Levent Gültekin 26 Şubat 2020 Çarşamba11:39 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:45

Süper Lig’de son 4 haftada 1 puan aldığı gibi 20 yıl aranın ardından Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de Ersun Yanal’la yolların ayrılacağı iddia edilirken, Başkan Ali Koç’un Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut’la temasa geçtiği belirtildi.

Önce Malatyaspor ardından Alanyaspor’da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çektiği gibi artık büyük kulüpleri çalıştırma kıvamına geldiği kaydedilen Erol Bulut’un sözleşmesinde ‘tek taraflı fesih’ maddesi olduğu yazılıp çizilirken, 46 yaşındaki genç çalıştırıcının kontratında böyle bir ibarenin olmadığı, hatta tazminat seçeneğinin bile bulunmadığı ortaya çıktı.

Lig sonuna kadar yüzde yüz Alanyaspor’da kalacağı anlaşılan Erol Bulut’un yazın kulübüyle olan sözleşmesini uzatacağı ifade edilirken, takımın UEFA Avrupa Ligine kalma adına hedef belirlediği bildirildi