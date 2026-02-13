İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik var
Spor

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik var

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu açıklandı.

AA13 Şubat 2026 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Archie Brown'un yanı sıra son antrenmana katılmayan Edson Alvarez kadroda yer almadı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.