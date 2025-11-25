İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi! Robert Lewandowski'den cevap geldi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Polonyalı golcü Robert Lewandowski için yeni gelişmeler yaşanıyor. 37 yaşındaki deneyimli oyuncunu sezon sonuna kadar Katalan ekibi Barcelona'da kalmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 16:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi! Robert Lewandowski'den cevap geldi
Kış transfer döneminde forvet takviyesi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu.

LEWANDOWSKI, FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in geçtiği habere göre Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye somut ilgi gösterdi ancak tecrübeli golcü, sarı-lacivertlileri reddetti. Lewandowski'nin en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediği, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski'nin +1 yıl opsiyonu da bulunuyor.

