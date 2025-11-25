Kış transfer döneminde forvet takviyesi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu.

LEWANDOWSKI, FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in geçtiği habere göre Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye somut ilgi gösterdi ancak tecrübeli golcü, sarı-lacivertlileri reddetti. Lewandowski'nin en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediği, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski'nin +1 yıl opsiyonu da bulunuyor.