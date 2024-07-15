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Spor

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi! Sevilla'dan Youssef En-Nesyri için açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Faslı forvet Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan önemli bir açıklama geldi. İspanyol kulübünün sportif direktörü Victor Orta gelen teklifler hakkında konuştu. İşte detaylar...

15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi! Sevilla'dan Youssef En-Nesyri için açıklama
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin Sevilla'daki geleceğiyle ilgili İspanyol kulübünden önemli bir açıklama geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, yeni transferler Peque Fernandez ve Albert Sambi Lokonga'nın imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta, adı Fenerbahçe'yle de anılan En-Nesyri hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Avrupa takımlarından çok fazla ilgi geldi ama bizi memnun eden hiçbir şey yok."

"En-Nesyri'nin Sevilla için ne anlama geldiğini, istatistiklerini, gol atma yeteneğini ve hangi kategoride oyuncu olduğunu biliyoruz."

"Bugün elimizde hoşumuza giden bir teklif yok ve bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor."

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcunun, Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 41 maça çıkan Faslı santrfor, takımına 20 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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