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Spor

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Timo Werner kararını verdi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri gündeminde olan RB Leipzig forması giyen Timo Werner, transfer kararını verdi. İşte o karar...

26 Kasım 2023 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Timo Werner kararını verdi!
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Timo Werner ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timor Werner'i kadrosuna katmak istiyordu. Yazın yıldız oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Werner'den hala vazgeçmedi.

Alman santrfor hakkında konuşan RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, Timo Werner'in ayrılığına onay vermişti. Bu açıklamalar sonrasında Werner flaş bir karar aldı.

WERNER'DEN TRANSFER KARARI

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Timor Werner, RB Leipzig'den ayrılmak istemiyor.

TEK İLGİLENEN FENERBAHÇE DEĞİL

Alman golcü ile Fenerbahçe dışında Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham ve Fulham da ilgileniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Werner'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Tecrübeli santrfor bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Alman golcünün Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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