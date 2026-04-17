Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı konuşulan Robert Lewandowski'nin geleceği merak konusuydu. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu Polonya'dan TV3'e açıklamalarda bulundu.

Lewandowski şu ifadeleri kullandı:

"Henüz biraz vaktimiz var. Kulüp ne düşündüğümü biliyor, benim de düşünmek için vaktim oldu. Teklifler ve geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kalan maçlar ve goller daha önemli. Basında her gün yeni bir şey çıkması önemli değil.

(Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri)Bu her zaman can yakar. Sonuna kadar denedik. Savaştık, kazanmak ve yarı finalde olmak istedik. Ama futbol böyle bir şey. Şimdi lige odaklanmalıyız. Önümüzde birkaç maç kaldı ve ligi kazanmak istiyoruz."