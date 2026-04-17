İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8662
  • EURO
    52,9723
  • ALTIN
    6903.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Robert Lewandowski'den geleceğine dair açıklama
Spor

Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Robert Lewandowski'den geleceğine dair açıklama

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski, geleceğine dair konuştu. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Polonyalı golcü daha vaktinin olduğunu söyleyerek, 'Teklifler ve geleceğim hakkında şu an konuşmak istemiyorum.' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ17 Nisan 2026 Cuma 14:06
Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Robert Lewandowski'den geleceğine dair açıklama
ABONE OL

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı konuşulan Robert Lewandowski'nin geleceği merak konusuydu. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu Polonya'dan TV3'e açıklamalarda bulundu.

Lewandowski şu ifadeleri kullandı:

"Henüz biraz vaktimiz var. Kulüp ne düşündüğümü biliyor, benim de düşünmek için vaktim oldu. Teklifler ve geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kalan maçlar ve goller daha önemli. Basında her gün yeni bir şey çıkması önemli değil.

(Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri)Bu her zaman can yakar. Sonuna kadar denedik. Savaştık, kazanmak ve yarı finalde olmak istedik. Ama futbol böyle bir şey. Şimdi lige odaklanmalıyız. Önümüzde birkaç maç kaldı ve ligi kazanmak istiyoruz."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.