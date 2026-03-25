İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3576
  • EURO
    51,4885
  • ALTIN
    6481.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! Forvete Lewandowski stopere Antonio Rüdiger

Yeni sezonda ses getirmek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı. Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Barcelona'nın 38'lik forveti Lewandowski ile Real Madrid'in 33 yaşındaki deneyimli stoperi Antonio Rüdiger'i radarına aldı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mart 2026 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe "Edin Dzeko - Dusan Tadic" formülüne geri dönüyor. Dünya çapında, form çizgisi yüksek ve tecrübeli isimlere ihtiyaç olduğunu düşünen futbol kurmayları, Robert Lewandowski ve Antonio Rüdiger için şimdiden kolları sıvadı. İspanyol basınından Mundiario, Barcelona'nın 38'lik forveti Lewandowski ve Real Madrid'in 33'lük Alman stoperi Antonio Rüdiger için Kanarya'nın önemli bir bütçe ayırdığını yazdı. Guillermo Fernandez imzalı haberde Marco Asensio'nun Fenerbahçe'de forma giymesinin önemli bir koz olduğundan bahsedildi. İşte o ifadeler:

TECRÜBE ÜZERİNE BİR PROJE

"Türk kulübü bu yaz iki tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için milyonlarca dolarlık bir teklif hazırlıyor. Asensio'nun da oynadığı F.Bahçe hem yerel lig hem Avrupa'da üst seviyede mücadele edebilmek için; tecrübe ve liderliği bir araya getirerek sıçrama yapmayı hedefliyor. Rüdiger'in Real Madrid'deki durumu çözümsüz. Fenerbahçe'nin ilgisini çekmiş durumda. 33 yaşındaki defans oyuncusuna 10 milyon euroluk maaş önerisi hazırladılar. Lewandowski de bir diğer hedef. İlerleyen yaşına rağmen Barcelona'nın lider oyuncularından birisi.

ABD KULÜPLERİ LEWA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe uzun süredir Robert Lewandowski'nin peşinde. Polonyalı forvet oyuncusunun hemen fark yaratabilecek bir oyuncu olduğu düşünülüyor. ABD kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe mücadele etmeye kararlı. Avrupa'da yeniden en üst seviyede rekabet etme fırsatıyla ikna etmek istiyorlar. Marco Asensio'nun soyunma odasının kilit isimlerinden biri olduğu Türk kulübü, transfer piyasasında ses getirmeyi ve yüksek etkili bir takım kurmayı amaçlıyor."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.