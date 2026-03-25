Fenerbahçe "Edin Dzeko - Dusan Tadic" formülüne geri dönüyor. Dünya çapında, form çizgisi yüksek ve tecrübeli isimlere ihtiyaç olduğunu düşünen futbol kurmayları, Robert Lewandowski ve Antonio Rüdiger için şimdiden kolları sıvadı. İspanyol basınından Mundiario, Barcelona'nın 38'lik forveti Lewandowski ve Real Madrid'in 33'lük Alman stoperi Antonio Rüdiger için Kanarya'nın önemli bir bütçe ayırdığını yazdı. Guillermo Fernandez imzalı haberde Marco Asensio'nun Fenerbahçe'de forma giymesinin önemli bir koz olduğundan bahsedildi. İşte o ifadeler:

TECRÜBE ÜZERİNE BİR PROJE

"Türk kulübü bu yaz iki tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için milyonlarca dolarlık bir teklif hazırlıyor. Asensio'nun da oynadığı F.Bahçe hem yerel lig hem Avrupa'da üst seviyede mücadele edebilmek için; tecrübe ve liderliği bir araya getirerek sıçrama yapmayı hedefliyor. Rüdiger'in Real Madrid'deki durumu çözümsüz. Fenerbahçe'nin ilgisini çekmiş durumda. 33 yaşındaki defans oyuncusuna 10 milyon euroluk maaş önerisi hazırladılar. Lewandowski de bir diğer hedef. İlerleyen yaşına rağmen Barcelona'nın lider oyuncularından birisi.

ABD KULÜPLERİ LEWA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe uzun süredir Robert Lewandowski'nin peşinde. Polonyalı forvet oyuncusunun hemen fark yaratabilecek bir oyuncu olduğu düşünülüyor. ABD kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe mücadele etmeye kararlı. Avrupa'da yeniden en üst seviyede rekabet etme fırsatıyla ikna etmek istiyorlar. Marco Asensio'nun soyunma odasının kilit isimlerinden biri olduğu Türk kulübü, transfer piyasasında ses getirmeyi ve yüksek etkili bir takım kurmayı amaçlıyor."