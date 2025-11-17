İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3435
  • EURO
    49,2012
  • ALTIN
    5534.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! Nesyri'nin yerine Robert Lewandowski
Spor

Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! Nesyri'nin yerine Robert Lewandowski

En-Nesyri'den memnun olmayan Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Sarı lacivertli ekip, Faslı golcüyü 30 milyon euroya satıp yerine Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi getirmek istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM17 Kasım 2025 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! Nesyri'nin yerine Robert Lewandowski
ABONE OL

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe net bir santrfor arayışlarını sürdürüyor. Sezon başında bu bölgeye Jhon Duran takviyesi yapan Sarı-Lacivertliler, sakatlık sorunları nedeniyle Kolombiyalı forvete tam anlamıyla güvenebilmiş değil. Sarı Kanarya, attıklarından ziyade kaçırdıklarıyla konuşulan En-Nesyri'yi ise bonservisiyle gönderme amacında. 28 yaşındaki oyuncu için Arabistan'dan 30 milyon euroluk teklifl er değerlendirilecek. Fenerbahçe, Faslı golcünün satışının ardından bu mevkiye, Barcelona ile sözleşme uzatmaya soğuk bakan Robert Lewandowski hamlesini yapmayı düşünüyor. Bu sezon Katalan deviyle 12 maça çıkan 37 yaşındaki santrfor, 7 gol kaydetti. Barça ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

ACELE ETMİYORUM

Robert Lewandowski, geleceğiyle alakalı konuştu: "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.