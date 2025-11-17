Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe net bir santrfor arayışlarını sürdürüyor. Sezon başında bu bölgeye Jhon Duran takviyesi yapan Sarı-Lacivertliler, sakatlık sorunları nedeniyle Kolombiyalı forvete tam anlamıyla güvenebilmiş değil. Sarı Kanarya, attıklarından ziyade kaçırdıklarıyla konuşulan En-Nesyri'yi ise bonservisiyle gönderme amacında. 28 yaşındaki oyuncu için Arabistan'dan 30 milyon euroluk teklifl er değerlendirilecek. Fenerbahçe, Faslı golcünün satışının ardından bu mevkiye, Barcelona ile sözleşme uzatmaya soğuk bakan Robert Lewandowski hamlesini yapmayı düşünüyor. Bu sezon Katalan deviyle 12 maça çıkan 37 yaşındaki santrfor, 7 gol kaydetti. Barça ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

ACELE ETMİYORUM

Robert Lewandowski, geleceğiyle alakalı konuştu: "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum."