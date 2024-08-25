Sarı lacivertlilerde ağustos ayının son haftasında transfer operasyonu yeniden başlıyor. Yılan hikayesine dönen süreçten sonra Ferdi Kadıoğlu bonuslarla birlikte 35 milyon euroya İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Sol bekteki kontenjanın açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer yapılacak bölgeler net olarak belirginleşti. Uzun süredir Fred'in yerine alternatif arayan Sarı Kanarya; bunun dışında 6 numara ve sol bek transferi yapacak.

SOUZA KESİCİ, MEDİNA PASÖR

Portekizli teknik adam Jorge Jesus döneminde de ismi gündeme gelen Brezilyalı 6 numara Vinicius Souza için Sheffield'e resmi ilgi mektubu verildi. 25 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibi 12 milyon euro civarında bedel biçti. Souza transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor. Ofansif profilli orta saha Cristian Medina için Boca Juniors'a sözlü olarak yapılan 11 milyon dolarlık teklif reddedildi. Arjantin ekibi 20 milyon istiyor. Fener, Medina'yı 15 bandına bitirmeyi hedefliyor.

CHİLLWELL PAHALI, ALONSO BOŞTA

Rekor harcama yapan Chelsea, kadroda temizlik yapmaya çalışıyor. Arka plana düşen 27 yaşındaki sol bek Chillwell'in piyasa değeri 28 milyon euro. İngiliz oyuncu da kariyerini Premier Lig'de sürdürme arzusunda. Fenerbahçe Chillwell için nabız yokluyor. 33 yaşındaki sol bek Marcos Alonso ise Barcelona'dan ayrıldı, tapusu yok. Ancak dinamizmle ilgili şüpheler var. Stoperde de görev yapabilen Alonso, Mou'nun sevdiği tipte bir profil; Barça'dan önce Chelsea'de oynamıştı.