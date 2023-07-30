İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2023 Pazar / 13 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi kadro dışı!
Spor

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi kadro dışı!

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan milli oyuncu Merih Demiral takımında kadro dışı bırakıldı.

Sabah30 Temmuz 2023 Pazar 13:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi kadro dışı!
ABONE OL

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı.

İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.

28 MAÇTA GÖREV ALDI

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.