Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi kadro dışı!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı.

İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.

28 MAÇTA GÖREV ALDI

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.