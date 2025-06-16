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Spor

Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Vitor Pereira! Hedef 23'lük golcü Evann Guessand

İngiliz ekibi Wolverhampton'da teknik direktör olarak görev yapan Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki golcü oyuncu Evann Guessand için kolları sıvadı. Başarılı oyuncu için Wolverhampton'ın Fransız ekibine teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Vitor Pereira! Hedef 23'lük golcü Evann Guessand
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Nice forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Evann Guessand için yeni bir gelişme yaşandı.

WOLVERHAMPTON PEŞİNDE

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Wolverhampton da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Guessand'ın, Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın ilgisini çeken bir profil olduğu yazıldı.

30 MİLYON EURO

Bu gelişmelerin ardından Wolverhampton'ın, Fildişili futbolcu için Nice'e somut bir teklif sunduğu ve Fransız ekibinin bonservis talebinin 30 milyon euro olduğu yazıldı.

23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Nice'te çıktığı 42 maçta 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Guessand'ın Nice ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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