Fenerbahçe'nin tur hesapları direkten döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, maçın son anlarında adeta direkten döndü.

Midtylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, maçın son anlarında Braga ile Lazio arasındaki maça gözünü çevirdi.

90+4'TE NABIZ 200 OLDU!

Braga'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden maçın son anlarında Braga, Gabriel Martinez ile 90+4'te skoru 2-0'a getirdi.

Saniyeler sonra ofsayt bayrağının kalkması ile gol iptal edildi ve skor yeniden 1-0'a geldi.

FENERBAHÇE ELENECEKTİ

Braga'nın golü iptal olmasaydı ve karşılaşma 2-0 sona erseydi, Fenerbahçe 25. sıraya düşecekti ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga ise play off turuna kalacaktı.

Golün iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe 24. sırada kalarak play off turuna kalırken, 25. olan Braga elenmiş oldu.