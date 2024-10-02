İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2253
  • EURO
    37,8808
  • ALTIN
    2924.65
  • BIST100
    9174.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin, Twente maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor

Fenerbahçe'nin, Twente maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe maçın kamp kadrosunu açıkladı.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin, Twente maçı kamp kadrosu açıklandı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Hollanda takımı Twente'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak olan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat yer almadı. Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hollanda'ya hareket etti.

Sarı-lacivertlilerin, Twente maçı kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.