Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Konferans Ligi'nde mücadele edecek takım kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı:
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kent, King, Cengiz Ünder, Tadic, Umut Nayir, Batshuayi, Dzeko.