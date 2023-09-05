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Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı. İşte temsilcimizin kadrosu...

5 Eylül 2023 Salı 17:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı
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Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, Konferans Ligi'nde mücadele edecek takım kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı:

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kent, King, Cengiz Ünder, Tadic, Umut Nayir, Batshuayi, Dzeko.

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