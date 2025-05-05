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Spor

Fenerbahçe'nin umudunu bitirdi! Dev derbide kazanan Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah beyazlı ekip rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 55'ye yükseltti.

AKŞAM5 Mayıs 2025 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin umudunu bitirdi! Dev derbide kazanan Beşiktaş
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Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez penaltı kaçırdı.

Çağlar ve Nesyri oyundan çıkarken büyük tepki gördü.

Mourinho bu sezonu derbi zaferi göremeden kapattı.

İlk bölümde topu rakibe bırakan Beşiktaş, özellike Rashica'yı uzun paslarla kaçırmaya çalıştı. Oyun lideri olmayan Kanarya çok fazla top kayıpları yaparken Nesyri çok ezildi. Özellikle 25'ten itibaren Kartal'ın uzun attığı her top tehlike oldu. Penaltıyı harcayan Gedson, Mert Müldür'ün adeta asistlik (!) pasında ikramı çevirmedi. Sahada oyun aklı olmadığını gören Mourinho, en azından 46'da Tadic'i alarak bu durumu toparlamaya çalıştı. Kanarya ikinci yarı ön alanda daha aktifti. Talisca sık sık şut denerken pek de isabet bulamadı. Paulista ve kaleci Mert'in soğukkanlı oyunu, Beşiktaş'ta diğer oyuncuların da direncini yükseltti. Mourinho ise adeta yaptığı yanlış ilk 11'i parça parça düzeltmeye çalıştı. İrfan Can nispeten hareket kattı ama F.Bahçeli futbolcuların ruh hali kırılgandı. Beşiktaş ise disiplinden taviz vermedi. Derbi, Fenerbahçe yönetimine olan tepkiyle bitti.

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