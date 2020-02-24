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Spor

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu derbiyi böyle izledi!

24 Şubat 2020 Pazartesi13:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:55

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbide tribünlerde sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, mücadeleyi kılık değiştirerek kale arkası tribününden izlediğini duyurdu. Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo'da yönetici olarak görev yapan Lugano, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gerçek öğrenildi.

2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Lugano, 2011'de sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu. Lugano, derbilerde sert oyunu ve golleriyle dikkat çekiyordu. Lugano, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte 12 kez rakip olduğu Galatasaray'a 2 gol atarken 3 maçta kırmızı kart görmüştü.

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