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Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Gustavo, Kruse'un kankası çıktı

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensipte anlaşmaya vardı. Böylelikle Max Kruse'un 2015 yılında Wolfsburg’da beraber oynadığı takım arkadaşı Gustavo'yla yeniden yolları kesişmiş oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Orta sahada Mehmet Ekici, Jailson, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, gibi tecrübeli futbolcuları olmasına rağmen iyi bir ‘6’ numara arayan Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensipte anlaşmaya vardı.
 
COMOLLİ GUSTAVO'NUN İŞİNİ BİTİRDİ
 
Geride kalan sezonun kötü anılarını silmek isteyen ve transfer çalışmalarını buna göre şekillendiren Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar Garry Rodrigues, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır, Vedat Muric gibi isimlere ‘çubuklu formayı’ giydirirken, Başkan Ali Koç’un Comolli’ye ‘Gustavo’yu bir an önce bitir’ talimatı verdiği öğrenildi. Marsilya ile yakın ilişkileri olan Damien Comolli’nin Brezilyalı orta sahaya kısa bir süre içerisinde imza attıracağı belirtilirken, bu transfere en çok Max Kruse’nin sevindiği ifade edildi.
 
KRUSE'NİN WOLFSBURG'DAN KANKASI
 
2015 yılında Wolfsburg’da beraber oynadığı takım arkadaşıyla yeniden yolları kesişen, Max Kruse’nin Luiz Gustavo transferi sebebiyle bir hayli memnun kaldığı anlaşılırken, Fenerbahçe’nin Gustavo’nun haricinde 2-3 futbolcuyla daha masaya oturmayı planladığı bildirildi.

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