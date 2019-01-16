İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4236
  • 6,1841
  • 225.089
  • 93.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Babacar

F.Bahçe, Sassuolo’dan ayrılmak isteyen Khouma Babacar ile anlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübünü kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F.BAHÇE forvet transferi için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibini ise kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da onay verdiği bu flaş transfer için tüm imkanları seferber etmiş durumda.  Senegalli golcü, 1.5 yıl önce F.Bahçe’nin gündemine gelmişti. Ancak o dönemde 26 yaşındaki Senagalli golcü, Sarı-Lacivertli takımının teklifini geri çevirmişti.
 
1.5 YIL ÖNCE GELMEDİ
 
Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, bu kez F.Bahçe’ye gelmeye ikna oldu. İtalyan ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Kısa bir süre içinde bu görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkması bekleniyor. 26 yaşındaki yıldızın kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli forvetin piyasa değeri 8 milyon euro. Babacar, bu sezon 19 maçta sadece 870 dakika oynadı. Senegalli, bu dönemde 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 
 
KONTENJAN AÇILACAK
 
F.Bahçe’nin kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Lacivertli Yönetimin bu nedenle önceliği kontenjanda yer açmak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Reyes ve Aatif gönderilecekler arasında listenin tepesinde yer alıyor. Teklif gelen Dirar ve Soldado’nun da gönderilme ihtimali var. Kadro dışı kalan Kameni ile de yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair Play nedeniyle transfere temkinli yaklaşıyor.  Gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile transfer gerçekleşecek. (Akşam)

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

FETÖ'cü komutan TCG Turgut Reis Fırkateyni'ni hedef aldı

FETÖ'cü komutan TCG Turgut Reis Fırkateyni'ni hedef aldı

Adnan Oktar'a kötü haber: İtirafçı oldu

Adnan Oktar'a kötü haber: İtirafçı oldu

'İran kıtalararası güdümlü füzenin peşinde'

'İran kıtalararası güdümlü füzenin peşinde'

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

10 numaraya 4 aday

10 numaraya 4 aday

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA