İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yeni hocası Alman ekolünden olacak
Spor

Fenerbahçe'nin yeni hocası Alman ekolünden olacak

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığı için yıllarca Almanya'da çalışan Erdinç Sözer'in tercih edilmesi, Fenerbahçe'nin bundan sonraki teknik adam seçimi için de bir ipucu verdi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:31 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 09:31
ABONE OL

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın başına geçtikten sonra pro lisans sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler bu sorunu çözmek için arayışa girdi ve en son Hertha Berlin'de çalışan Erdinç Sözer, Belözoğlu'nun yardımcısı olarak göreve getirildi. Ancak bu hamlenin sadece pro lisans sorununu çözecek geçici bir çözüm olarak görülmediği öğrenildi. Fenerbahçe, Sözer ile uzun süreli bir planlama yapacak.

ARTIK B PLANI O

Emre Belözoğlu sezon sonunda teknik adamlıktan sportif direktörlüğe dönse bile Erdinç Sözer, teknik ekipteki görevini sürdürecek. 52 yaşındaki çalıştırıcı artık kulübün antrenörü olarak, bundan sonra başka bir teknik direktör gelse bile görevine devam edecek. Örneğin, önümüzdeki sezonlarda bir teknik adam değişimi yaşandığında geçiş döneminde Sözer takımın başında yer alarak bir anlamda B planı olacak.

ALMAN HOCAYA HAZIRLIK!

Yıllarca Almanya'da çalışan Erdinç Sözer'in tercih edilmesi, bundan sonraki teknik adam seçimi için de bir anlamda ipucu vermiş olabilir. Emre Belözoğlu'nun teknik adam olarak devam etmek istememesi halinde, yeni gelecek çalıştırıcının Alman ekolünden bir hoca olması muhtemel. Bu anlamda Joachim Löw ve İsviçreli olan ama kariyerinin büyük bölümünde Almanya'da çalışan Lucien Favre isimleri ön plana çıkıyor.

KONTROLDEN GEÇTİ

Erdinç Sözer, dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenör daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer'in muayenesi, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.