03 Nisan 2021 Cumartesi 09:31 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 09:31

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın başına geçtikten sonra pro lisans sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler bu sorunu çözmek için arayışa girdi ve en son Hertha Berlin'de çalışan Erdinç Sözer, Belözoğlu'nun yardımcısı olarak göreve getirildi. Ancak bu hamlenin sadece pro lisans sorununu çözecek geçici bir çözüm olarak görülmediği öğrenildi. Fenerbahçe, Sözer ile uzun süreli bir planlama yapacak.

ARTIK B PLANI O

Emre Belözoğlu sezon sonunda teknik adamlıktan sportif direktörlüğe dönse bile Erdinç Sözer, teknik ekipteki görevini sürdürecek. 52 yaşındaki çalıştırıcı artık kulübün antrenörü olarak, bundan sonra başka bir teknik direktör gelse bile görevine devam edecek. Örneğin, önümüzdeki sezonlarda bir teknik adam değişimi yaşandığında geçiş döneminde Sözer takımın başında yer alarak bir anlamda B planı olacak.

ALMAN HOCAYA HAZIRLIK!



Yıllarca Almanya'da çalışan Erdinç Sözer'in tercih edilmesi, bundan sonraki teknik adam seçimi için de bir anlamda ipucu vermiş olabilir. Emre Belözoğlu'nun teknik adam olarak devam etmek istememesi halinde, yeni gelecek çalıştırıcının Alman ekolünden bir hoca olması muhtemel. Bu anlamda Joachim Löw ve İsviçreli olan ama kariyerinin büyük bölümünde Almanya'da çalışan Lucien Favre isimleri ön plana çıkıyor.

KONTROLDEN GEÇTİ

Erdinç Sözer, dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenör daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer'in muayenesi, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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