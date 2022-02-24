Milliyet 24 Şubat 2022 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:15

Fenerbahçe'deki teknik direktör krizi son buldu. Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu. Sarı Lacivertliler resmi açıklama için geri sayıma başladı.

Birçok aday ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istiyor. Bu çerçevede uzun süre önce başlayan görüşmeler mutlu sonla tamamlanmaya çok yakın. Löw'le birçok konuda prensip anlaşmasına varan yönetim artık son detayları görüşüyor.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri Yeni teknik adam için sezon sonuna kadar süresi olsa da Başkan Ali Koç bu işi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Teknik adam bilmecesini ortadan kaldırarak, camiadaki negatif havayı dağıtmak ana hedef.

Uzun süredir teknik direktör tespit edilmediği için yönetime tepki var. Son aşamaya gelen görüşmelerin kısa sürede bitirilmesi ve Joachim Löw'ün açıklanması için yoğun mesai yapılıyor.