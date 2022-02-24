Fenerbahçe'deki teknik direktör krizi son buldu. Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu. Sarı Lacivertliler resmi açıklama için geri sayıma başladı.
Birçok aday ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istiyor. Bu çerçevede uzun süre önce başlayan görüşmeler mutlu sonla tamamlanmaya çok yakın. Löw'le birçok konuda prensip anlaşmasına varan yönetim artık son detayları görüşüyor.
Uzun süredir teknik direktör tespit edilmediği için yönetime tepki var. Son aşamaya gelen görüşmelerin kısa sürede bitirilmesi ve Joachim Löw'ün açıklanması için yoğun mesai yapılıyor.