İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6119
  • EURO
    25,9106
  • ALTIN
    1485.29
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! En güçlü 2 aday...
Spor

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! En güçlü 2 aday...

Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de tüm gözler yeni direktörün kim olacağına çevrildi. Başkan Ali Koç'un 'Camiayı ve ruhunu iyi bilen, 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor' dediği isimler belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik19 Haziran 2023 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! En güçlü 2 aday...
ABONE OL

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü arıyor. Sarı lacivertlilerde 2 isim ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oldukça gergin geçen Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un vedası sonrası merakla beklenen yeni teknik direktör konusunda konuşmuştu.

'CAMİAYI, RUHU BİLEN 2 TÜRK HOCA...'

Başkan Koç, isim vermeden, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL VE İSMAİL KARTAL...

Bu sözlerin ardından birçok aday gündeme gelirken, an itibarıyla iki ismin muhtemel adaylar arasında en güçlü konumda oldukları bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu hocaların, deprem sonrası tekrar ayağa kalkmaya çalışan Hatayspor'un başındaki Volkan Demirel ve 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal oldukları konuşuluyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ!

Başkan Koç ve kurmaylarının, bugünkü yönetim kurulu toplantısında ana gündem maddesine hoca konusunu koydukları öğrenildi. Buna göre yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörün kim olacağı resmen netlik kazanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.