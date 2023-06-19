Fenerbahçe yeni teknik direktörünü arıyor. Sarı lacivertlilerde 2 isim ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oldukça gergin geçen Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un vedası sonrası merakla beklenen yeni teknik direktör konusunda konuşmuştu.

'CAMİAYI, RUHU BİLEN 2 TÜRK HOCA...'

Başkan Koç, isim vermeden, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL VE İSMAİL KARTAL...

Bu sözlerin ardından birçok aday gündeme gelirken, an itibarıyla iki ismin muhtemel adaylar arasında en güçlü konumda oldukları bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu hocaların, deprem sonrası tekrar ayağa kalkmaya çalışan Hatayspor'un başındaki Volkan Demirel ve 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal oldukları konuşuluyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ!

Başkan Koç ve kurmaylarının, bugünkü yönetim kurulu toplantısında ana gündem maddesine hoca konusunu koydukları öğrenildi. Buna göre yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörün kim olacağı resmen netlik kazanacak.