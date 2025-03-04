Daha sezon başında Jose Mourinho'nun prensi olan sağ bekte Osayi'den formayı kapan Mert Müldür, şimdi de takımdaki savunmacılara tehdit oldu. Stoper oynadığı Antalya maçında perdeyi açan ve sonrasında bir fırsat daha yakalayan milli futbolcu, hem savunma hem hücuma verdiği katkıyla göz doldurdu. Sakatlıktan yeni çıkan Müldür, attığı golün dışında 6 tehlikeli atak engelleme, %88 isabetli pas (%66 ileri yöne) 4/5 ikili mücadele, 5/7 hava topu kazanma istatistikleriyle oynadı.

Taraftarın maçın adamı olarak gösterdiği "joker futbolcu", stoperde görev verilmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: "Hocam nerede ihtiyaç duyarsa oynarım. Sağ stoper, sağ bek, sol stoper, sol bekte de oynayabilirim. Takıma katkı sağlamak benim için her şeyden önemli."