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Spor

Fenerbahçe'nin yeni jokeri! Mert Müldür istatistikleri altüst etti

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki genç oyuncusu Mert Müldür performansıyla büyük beğeni topluyor. Sağ stopere evrilen Mert Müldür, Antalyaspor'a attığı golün dışında hem savunma hem hücuma verdiği katkıyla göz doldurdu. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mart 2025 Salı 09:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni jokeri! Mert Müldür istatistikleri altüst etti
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Daha sezon başında Jose Mourinho'nun prensi olan sağ bekte Osayi'den formayı kapan Mert Müldür, şimdi de takımdaki savunmacılara tehdit oldu. Stoper oynadığı Antalya maçında perdeyi açan ve sonrasında bir fırsat daha yakalayan milli futbolcu, hem savunma hem hücuma verdiği katkıyla göz doldurdu. Sakatlıktan yeni çıkan Müldür, attığı golün dışında 6 tehlikeli atak engelleme, %88 isabetli pas (%66 ileri yöne) 4/5 ikili mücadele, 5/7 hava topu kazanma istatistikleriyle oynadı.

Taraftarın maçın adamı olarak gösterdiği "joker futbolcu", stoperde görev verilmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: "Hocam nerede ihtiyaç duyarsa oynarım. Sağ stoper, sağ bek, sol stoper, sol bekte de oynayabilirim. Takıma katkı sağlamak benim için her şeyden önemli."

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