Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları düzenlenen lansmanla tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını düzenlenen lansmanla tanıttı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen lansmanla Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Gerçekleşen tanıtıma başkan Ali Koç'un yanı sıra, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis katıldı. İç saha forması olarak nitelendirilen çubuklu formada her bir çubuğun arasındaki beyaz çizgi dikkat çekerken; bu detay kulübe ismini veren ünlü deniz fenerinin yaydığı beyaz ışığı temsil ettiği öğrenildi. Deplasman forması ise Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Cihat Arman'a saygı niteliği taşıyor. Bu sezon giyilecek üçüncü forma ise günlük giyimde kullanılabilecek çizgilere sahip.

ALİ KOÇ: ŞİMDİ HESAP VAKTİ, BİZİM İÇİN DAHA İŞ BİTMEDİ, GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR

Tanıtımda konuşan başkan Ali Koç, "Yeni formalarımızla buradaki enerjiyi sahaya yansıttığımızda işimiz daha kolay olacak. Fenerbahçe Başkanı, sporcusuysanız mutlaka eleştiri oluyor. Bugün burada ne işimiz var denildi. Stadımızda bütün çatı baştan aşağıya yenilendiği için etkinliği orada yapamadık. İlk maçımıza yetişemeyebilir ama sonrasına yetişecek. Günümüz kutlu olsun, günümüz mutlu olsun. Sarı-lacivert başarılar içinde Allah nice nice tekrarlarını nasip etsin. Bu 19 Temmuz bizim için özellikle önemli. 11 yıldır maruz bırakıldığımız 3 Temmuz kumpası, gölgesi, iftiralarından her anlamıyla kurtulduğumuz sene oldu. Haklılığımızın resmen kanıtlandığı, masumiyetimizin tescillendiği yıl oldu. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. O gün neler çektiğimizi bizler biliyoruz. Fenerbahçe duruşuyla, asaletiyle, direnişiyle dünyaya örnek oldu. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir iş getirmesin ama şimdi hesap vakti, bizim için daha iş bitmedi, gidecek çok yolumuz var." dedi.

"BU SENE SATIŞ REKORU KIRALIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Her sene çubuklu formamız var. Her sene yapılan formaya değişik bir yorum getirmek de kolay değil" diyerek, "Bu seneki detaylar çok yerinde olmuş. 115 yıllık gurur dolu tarihimizi, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet'in değerlerini formalarımızda gördük. Deplasman formamız da çok güzel. Göreceksiniz bu sene çubuklu formaya yakın bir ilgi olacak. Özellikle bu formanın kadınlarda çok güzel duracağını da düşünüyoruz. Bakalım bu sene hangi forma ne kadar satacak. Kombineleri tüketme konusunda rekor kırdık, saatler içinde tükendi. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, sevgisi ve aşkı, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu da her sene gösteriyorlar. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık. En çok 2012-2013 sezonunda forma satmışız. Kendi mağazalarımızdan 350 bin satış yapmışız. Geçen sezon 352 bin 348 adet satış yaptık. Fenerbahçe artık dizayn konusunda çok daha özgür. Bundan sonraki sezonun dahi formalarını neredeyse hazırladık. 72 gram olan bu formalarda çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sene bu formalardan 5 bin adet satacağız, fiyatı 1907 TL olacak. Diğer formalar ise 629 TL olacak." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Yarın oynanacak olan Dinamo Kiev mücadelesi için ise Koç, "Yarın Polonya'dan inşallah çok iyi bir skorla döneceğiz ve inşallah İstanbul'da bu işi bitirip yola devam edeceğiz. 3 raunt var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ama en büyük hedef, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, bu ülkenin kuruluşunda çok önemli rolü olan Fenerbahçe'nin, hep beraber omuz omuza şampiyonluğa uzanması." açıklamasında bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ: FORMALARI TASARIM OLARAK ÇOK BEĞENDİM

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev maçının kadrosunda yer almayan Mert Hakan Yandaş ise lansmanda yaptığı açıklamada, "Formaları tasarım olarak çok beğendim. Reklam filmi çekimlerinde de çok eğlendik. Formalardan da takım arkadaşlarımız çok memnun. Geçen seneden bu yana Puma'yla iş birliği içindeyiz. Çok şık ve çok rahat. Sahada rahat etmemiz bizim için çok önemli. Tüm camiamızın olduğu gibi benim de favori formam çubuklu forma. Cumhuriyetin 100'üncü yılında arkasında Atatürk imzası olan bir formayla mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor." dedi.

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis de Fenerbahçe gibi tarihi büyük zaferlerle dolu efsanevi bir kulüple yan yana olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.