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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.

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