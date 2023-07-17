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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezon mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni sezon mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyunculardan ilk grupta yer alanların termografi ve vücut kitle analizi ile Yo-Yo testine tabi tutulduğu aktarıldı. İkinci gruptaki futbolcuların ise antrenmanı alt sahada yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamladığı kaydedildi.

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