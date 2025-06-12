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Spor

Fenerbahçe'nin yeni smaçörü Maicon França

Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, 21 yaşındaki genç smaçör Maicon França'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni smaçörü Maicon França
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

2019-2020 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense FC'de profesyonel kariyerine başlayan Maicon, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını giydi.

Genç voleybolcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası'nda 'En İyi Blok Smaçör', 'En Skorer Oyuncu' ödülünü alırken, aynı turnuva da 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

  • Fenerbahçe Medicana
  • Maicon França
  • transfer

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