Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken sol kanat için yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin radarına giren oyuncu, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene oldu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

Relevo'da Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe Avusturya ekibine resmi teklifini sundu.

16+4 MİLYON EURO

Haberin detaylarına göre bu teklif; 16 milyon euro bonservis ücreti ve 4 milyon euro bonuslardan oluşuyor.

ANLAŞMA YAKIN

Öte yandan iki kulüp arasındaki görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

22 yaşındaki Malili futbolcunun Salzburg ile 30 Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

DORGELES NENE KİMDİR?

2002 yılında Mali'nin Kayes kentinde dünyaya gelen Nene, futbola ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Salzburg'un dikkatini çekti ve 2021 yılında Avusturya temsilcisine transfer oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023'te Salzburg kadrosuna geri döndü. Avusturya ekibinde 87 maçta görev alan Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist üretti.

Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.