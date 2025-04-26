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Spor

Fenerbahçe'nin yeni stat projesi belli oldu! Kapasitesi artıyor

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu yenileme projesine dair detaylar netleşti. Kulübün Asbaşkanı Hamdi Akın, projenin ayrıntıları hakkında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni stat projesi belli oldu! Kapasitesi artıyor
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, projeler hakkında bilgi verdi.

Maltepe arazisiyle ilgili yaptığı açıklamada Akın, "Maltepe Tesislerimizin ihalesi, Koç Grubu'na ait bir inşaat şirketine maliyet + yüzde 5 karla verildi. Yüzde 5 kar neden var? Maliye mutlaka bir kar belirtilmesini istiyor. Yoksa sağ olsun Koç Grubu maliyetine yapılmasını teklif etmişti" ifadelerini kullandı.

Akın'ın konuşması sırasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi de duyuruldu. Stadın seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu belirtildi. Stadın çevreyle bütünleşmesi ve daha sosyal bir ortam sunması nedeniyle düzenlemeler yapılacağı vurgulandı. İşte Fenerbahçe'nin yeni stat projesinin fotoğrafları.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yenileme projesi sonrası Ülker Stadyumu'nun kapasitesi 64.160 olacak.

  • Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu
  • Fenerbahçe Yeni Stat
  • Fenerbahçe Ülker Stadyumu

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