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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Nicolas Isimat-Mirin oluyor

Fenerbahçe, PSV'de oynayan 26 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin'i listeye aldı.

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Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamada 'Transferde gözümüzü karartacağız' ifadelerini kullanmıştı. Skorer, Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi ortaya çıkardı.

Ali Koç, takımla ilgili bilgiler verdiği toplantıda, "Diego Reyes'i 3-4 yıl oynatıp, satabiliriz düşüncesiyle aldık. Reyes hayal kırıklığı mı derseniz, evet." demişti. Stoper transferi için arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerin Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ile görüştüğü öğrenildi. Hollanda'da PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin 26 yaşında. Sezon başı Beşiktaş'ın da gündemine gelen Fransız futbolcu, bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Geçen sezon 37 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Nicolas Isimat-Mirin 2 kez de ağları havalandırdı.26 yaşındaki stoper, devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılabilir.

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