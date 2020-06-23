23 Haziran 2020 Salı 18:03 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:03

Fenerbahçe'de Teknik Direktör arayışında sona yaklaşıldı. Süper Lig'de corona virüsü (Covid-19) arası öncesi işlerin kötü gittiği ve üst üste puan kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Sarı-Lacivertli takım, Ersun Yanal ile yolları ayırmış ve uzunca bir süre teknik direktörsüz kalmıştı. Hoca konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör için ilk aday Nenad Bjelica olmuştu. Ardından Erol Bulut ve Pellegrini konuşuldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu? İşte detaylar...

Bu bağlamda Rui Vitoria, Bjelica, Abdullah Avcı, Erol Bulut gibi isimleri gündeminde tutan Fenerbahçe'nin rotayı yeniden Manuel Pellegrini'ye çevirdiği ifade edildi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

BJELİCA'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin en kuvvetli teknik adam adayı olan Hırvat Nenad Bjelica'dan yeni açıklamalar geldi. Görüşmelerin yavaşladığını belirten Bjelica, "Dinamo Zagreb'ten ayrıldığımdan bu yana Fenerbahçe ile temasım var. Görüşmeler devam ediyor ama hiçbir şeyi somutlaştıramadık.

Fenerbahçe ile yaptığım görüşmelerin nasıl sona ereceğini söylemek benim için çok zor.

Bu corona virüsü süreci de görüşmeleri yavaşlattı, işimizi zorlaştırdı. Çünkü, Türkiye'deki birçok kulübün personelinde ve oyuncularında corona virüsü çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Sezon sonuna kadar mevcut teknik ekiple yola devam edecek olan Fenerbahçe'de uzun süre gündemde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya La Liga'dan talip çıktı.

EROL BULUT

Fenerbahçe’nin yeni sezondan itibaren takımın başına Erol Bulut’u getirmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta sarı lacivertliler, Bulut için kalan 8 haftayı teknik direktörsüz geçirmeyi dahi göze almıştı.

Adı anılan isimlerden Başkan Ali Koç'un tarif ettiği hoca tanımına uyan tek aday Erol Bulut idi.

Öyle ki Erol Bulut da, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur" ifadeleriyle sinyali verdi.

Takımın başına geçici olarak Tahir Karapınar getirilirken sarı lacivertli taraflarlar kritik gelecek sezonun teknik direktörünün kim olacağını merak ediyordu. Ancak Şili’den şaşırtıcı bir haber geldi.

'MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ

Dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’nin menajeri Jesus Martinez önce, “Fenerbahçe, Pellegrini’nin hemen takımın başına geçmesini istedi. Bu şu anda mümkün değil” dedi. Martinez, dün yeni bir bomba patlattı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Şilili çalıştırıcının menaceri, ATON’a yaptığı açıklamada “10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini, Türkiye’yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor” ifadelerini kullandı.

PELLEGRİNİ İLE ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktörlerden biri olan Manuel Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez, Sarı-Lacivertli ekiple görüşeceklerini duyurdu.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile 10 gün içinde bir görüşme gerçekleştireceği açıklanırken Real Betis'in teknik direktör Rubi ile yollarını ayırması sonrası Pellegrini ile masaya oturduğu belirtildi.

Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe, yeni sezon adına teknik direktör arayışlarına hız vermiş durumda. Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan Manuel Pellegrini için bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. El Periodista'nın haberine göre Pellegrini'nin menajeri Juan Martinez, Fenerbahçe ile yapılacak görüşmeyi resmen açıkladı.

Yaptığı açıklamada Martinez, "Fenerbahçe ile 10 gün içerisinde gerçekleşmesini planladığımız bir görüşmemiz var. Pellegrini; Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını seviyor" ifadelerini kullandı.