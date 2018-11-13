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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıklaması için 3 günü kaldı

Yönetim, Cocu’nun kovulmasının ardından Erwin Koeman’ı geçici olarak takımın başına getirdi. TFF’nin talimatları gereği Sarı-Lacivertliler’ın teknik direktörünü belirlemesi için 3 günü kaldı. Yönetim, Koeman’ın kalıcı olduğunu her an açıklayabilir.

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Fenerbahçe, 28 Ekim Pazar günü oynanan ve 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının hemen ardından Phillip Cocu’nun görevine son verdi. Teknik direktör konusunda henüz bir adım atılmadı ve takım geçici olarak yardımcı antrenör Erwin Koeman’a emanet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre bir kulüp, hocasız çıktığı ilk maçtan itibaren iki hafta içerisinde yeni teknik direktörünü açıklamak zorunda.

1 yıl hak mahrumiyeti

2 Kasım’da Galatasaray ile oynayan Sarı- Lacivertliler’de ‘geçici teknik adam’ sıfatıyla Koeman kulübedeydi. ‘Geçici’ olduğu için TFF’ye bildirilen kadroda teknik sorumlu bölümü boş bırakıldı. Aynı durum Alanyaspor maçında da yaşandı. Yönetimin yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için önünde 3 günü kaldı. Aksi takdirde kulübe her maç için 100 bin TL para cezası; Koeman’a ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

Koeman’la devam

Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Galatasaray ile berabere kalıp Anderlecht ve Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçti. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler’in konuyla ilgili resmi açıklamayı, 3 günlük süre dolmadan yapması bekleniyor.

(Fanatik)

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