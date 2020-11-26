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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alex Perez 2 hafta yok

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Alex Perez sol baldırındaki sakatlık nedeniyle 2 hafta parkelerden uzak kalacak.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:46
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Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki Meksikalı oyun kurucunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."

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