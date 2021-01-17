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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai'ye sağlık kontrolü

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a davet ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontörlünden geçti.

AA17 Ocak 2021 Pazar 13:35 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 13:35
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, 22 yaşındaki oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Macar futbolcunun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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