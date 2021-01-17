Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, 22 yaşındaki oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Macar futbolcunun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.