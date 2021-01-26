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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin QPR'den transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

DHA26 Ocak 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 10:41
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Fenerbahçe Kulübü'nün 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Samuel'in transferiyle ilgili olarak Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak"

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