DHA 26 Ocak 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 13:01

Sarı-lacivertli kulübün, transferinin devre arasında gerçekleşmesi için Queens Park Rangers ile anlaştığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sabah saatlerinde Türkiye'ye geldi. Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerden gelmediği için karantinada kalmayacak. İrlanda'nın başkenti Dublin'den kalkan özel uçakla sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.