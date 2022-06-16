Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Büyük bir kulübe geldim

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, sarı-lacivertli kulübe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Portekizli oyuncu, "Burada olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulübe geldim ve her şey için tabii ki de çok teşekkür ediyorum. Şu an için çalışmaya başlamaya hazırım. Umuyorum ki ligi kazanabiliriz, Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz. Antrenman yapmak için kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.

Süper Lig'i iyi bildiğini söyleyen Bruma, "Daha önce Türkiye'de oynamıştım ve bu ligi çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ben de burada olduğum süre boyunca her maçı kazanmak için elimden gelen performansı ortaya koyacağım çünkü bu benim için çok önemli. Kazanmak için oynayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağız, o maçta da en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Aynı zamanda ligde de bir hedefimiz var ve aynı şekilde başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u yakından tanıdığını dile getiren Bruma, şunları kaydetti:

Hocayı çok iyi tanıyorum, çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Herkes de bunun böyle olduğunu söylüyor. Onunla çalışmak için oldukça hazırım. Hocamızla çalışacağım için kendimi mutlu ve şanlı hissediyorum. Bu şansı, bu imkanı elde ettiğim için çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Onlara vereceğim mesaj, evet, sezon içinde hep birlikte performansımızı göreceğiz. Gayet iyi biliyorum ki onlar ligi şampiyon tamamlamamızı bekliyorlar. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmamızı istiyorlar. Tabii ki de her şey mümkün. Bizler çok sıkı bir şekilde bu hedefler doğrultusunda çalışacağız ve bu sezon şampiyonluğu elde etmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı bir şekilde çalışarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok fazla gol atıp, iyi bir performans ortaya koyarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise şunları söyledi:

Çok kaliteli bir kadromuz var ama şu anda bizim kadromuzda olmayan tarzda bir isim. Teknik direktörümüzle böyle bir karar aldık. Kendisi böyle bir tespitte bulundu. Zaten gerek Türkiye'de gerek yurt dışında parladığı zamanlar neler yapabildiğini hep birlikte gördük. Kendisinden beklentimiz büyük. Daha olgun, kariyerinde patlama yapmak istediği daha istikrarlı bir sürece girmek istediği dönemde kendisini kadromuza kattık. Artık çubuklu için savaşacak. Hocamızın gerçekten istediği bir transferdi. Dolayısıyla içimize çok sindi. Kendisini taraftarımız da çok sevecek. Başarılar diliyorum.

BRUMA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Bruma'nın sağlık kontrollerinin de tamamlandığı açıklandı.

Kan tetkikleri yapılan Portekizli futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Bruma'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.