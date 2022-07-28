Fenerbahçe'nin yeni transferi bu akşam geliyor

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon avroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Haberde, Peres'in akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geleceği sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ifade edildi.

Anlaşma sağlandı İşte Ali Akman'ın yeni takımı

SOL BEK DE OYNUYOR

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon avro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon avroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz isim! Jorge Jesus'un Nemanja Matic'i olacak

GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.