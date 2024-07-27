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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Haitili Borgella

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Haitili futbolcu Roselord Borgella renklerine bağladığını duyurdu.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Haitili Borgella
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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