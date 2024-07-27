Fenerbahçe'nin yeni transferi Haitili Borgella

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.
Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.