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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marta Cintra

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Marta Naizia da Silva Cintra'yı renklerine bağladı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marta Cintra
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı oyuncu Marta Naizia da Silva Cintra'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Benfica'dan transfer edilen 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp ayrıca geçen sezon kadroda yer alan Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz, Zeynep Akdeniz, Cansu Gürel, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Mesude Alayont, Berfin Elif Ceylan, Mevlüde Melek Okuyan, İpek Kaya ve İlayda Cansu Kara'yla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

  • Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı
  • Marta Naizia da Silva Cintra
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