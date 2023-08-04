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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transfer Mert Müldür ile sarı lacivertlilerle sözleşme uzatan Miha Zajc bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 22:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür, takımla ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Mert Müldür ve Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Öte yandan yeni transfer Mert Müldür ve Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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