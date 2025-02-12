Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic kiralanıyor

Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı nedeniyle kiralık olarak göndermek istediği Mimovic için Zenit ile el sıkıştı. Mimovic de Zenit'ten gelen teklife sıcak baktı ve sağlık kontrollerinden geçmek için Rusya'ya gitti. 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'te forma giyecek.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.