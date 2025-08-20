Fenerbahçe'nin yeni transferi Nene maçı tribünden takip etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Benfica'yı ağırladı. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene de tribünden izledi.

5 YILLIK İMZA ATTI

İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan Nene, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe "Ailemize hoş geldin Nene! Sarı-lacivert renkler altında başarılarının devamını dileriz" açıklaması yaptı.

BONSERVİSİ

Fenerbahçe'nin, Salzburg'a bonservis bedeli olarak 15 milyon euro, artı 5 milyon euro bonuslar olmak üzere taksitler halinde 20 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.