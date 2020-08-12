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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak İstanbul'da

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak İstanbul'a geldi.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:55
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Novak İstanbul’a geldi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından takımla beraber antrenmanda yer alacak.

Novak İstanbul'a indikten sonra FBTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uçuş nedeniyle yorgunum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Kariyerim için büyük bir adım attım. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım, sahaya çıkmayı bekliyorum. Umarım goller atmaya, asistler yapmaya devam ederim. Ancak önce takım, sonra benim gollerim ve asistlerim."

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