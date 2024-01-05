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  • Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Bonservisi dudak uçuklattı...
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Bonservisi dudak uçuklattı...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ayrılacak oyuncuların yerinde yıldız isimler almayı planlıyor. Sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi West Ham'ın formasını giyen Said Benrahma'yı gündemine aldı. İşte Said Benrahma transfer haberinin detayları...

5 Ocak 2024 Cuma 19:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Bonservisi dudak uçuklattı...
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonluk hedefiyle çıktığı sezonda ligde liderliğini sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporla kadrodan ayrılacak isimlerde belli oldu. Fenerbahçe yönetimi, ayrılacak isimlerin yerine güçlü isimler transfer etmeyi planlıyor.

RYAN KENT YERİNE SAİD BENRAHMA

Fenerbahçe kadrosuna sezon başında katılan Ryan Kent, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Sarı lacivertli yönetim, İngiliz oyuncu için bir kiralama planı oluşturuyor. Fenerbahçe kurmayları, Ryan Kent'in yerine ise tartışılmaz bir isim almak istiyor. Fransız basının haberine göre, Premier Lig ekibi West Ham forması giyen Said Benrahma, Fenerbahçe'nin listesinin başında bulunuyor.

BEDELİ DUDAK UÇUKLATIYOR!

Sarı Kanarya bu transferde Fulham, Marsilya ve Olympique Lyon ile yarışıyor. West Ham'ın da Cezayirli oyuncusu için 23 milyon euro talep ettiği aktarılıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle bu sezon 21 maça çıktı. Cezayirli futbolcunun piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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