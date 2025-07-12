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  • Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Marco Asensio! 12 milyon euroya imza atıyor
Spor

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Marco Asensio! 12 milyon euroya imza atıyor

Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı lacivertliler, İspanyol yıldıza 12 milyon euroluk teklif sundu ve oyuncuyu ikna etti.

Akşam12 Temmuz 2025 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Marco Asensio! 12 milyon euroya imza atıyor
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Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'da mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, Paris Saint Germain'in ardından İspanyol yıldızla da el sıkıştı. 29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Kanarya, Fransız ekibine 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, 9 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen başarılı isime ise 12 milyon euroluk bir teklif yaparak ikna etti.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olmasını 2026 Dünya Kupası için İspanya Milli Takımı'na dönüş yolunda önemli bir adım olarak görüyor. Asensio, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamayı hedeflediği ve Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe'yi bu açıdan ideal bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. Transfermarkt verilerine göre; başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro...

SEZONU ASTON VİLLA'DA GEÇİRDİ

İspanya'nın köklü kulüplerinden Mallorca ekibinde futbol kariyerine başlayan Marco Asensio, sonrasında Real Madrid ve Espanyol formalarını giydi. Real Madrid'den 2023 yılında ayrılan İspanyol futbolcu, Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint Germain'e imza atarken geride kalan sezonun ikinci yarısını Premier Lig takımlarından Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Asensio, orta sahada maestro görevini üstlendiği Ada ekibinde 21 maça çıktı, 8 gol attı ve 1 asist yaptı. Oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda 447 maça çıkarken 87 gol ve 68 asist kaydetti.

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