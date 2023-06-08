Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Enner Valencia, Internacional ile el sıkıştı.

Brezilya'dan Globo Esporte'de yer alan habere göre; 33 yaşındaki Enner Valencia, Fenerbahçe ile 11 Haziran'da son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek.

Enner Valencia, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE'DEN 3 YIL İSTEDİ

33 yaşındaki Valencia, Fenerbahçe'den 3 yıllık ve 2.5 milyon euro'nun üzerinde kontrat istemiş ancak Fenerbahçe, 2+1 yıllık kontrattan fazlasını vermeye yanaşmamıştı.

GOL KRALI OLDU

Süper Lig'in bu sezonuna iyi başlayan ve sezon geneli gol krallığı listesinde zirvede yer alan Valencia, 1 kez hat-trick yaparken, 1 maçta da rakip filelere 4 gol atma başarısı gösterdi. 6 mücadelede 2'şer gol atan Valencia, 31 Süper Lig maçında 29 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.