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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arabistan yolcusu

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takıma takılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak isimlerde merak konusu oldu. Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'e eski hocasının başında olduğu Suudi ekibi talip oldu.

11 Ocak 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldızı Arabistan yolcusu
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Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takıma katılan bazı futbolcular gösterdikleri performansla beklenileni veremedi ve hayal kırıklığı oldu.

Bu oyunculardan birisi de Ryan Kent. 27 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu. İsmail Kartal'ın sisteminde ilk 11'de kendisine forma şansı bulmakta zorluk çeken oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek.

Futbolcuyla ilgili son gelişme gün yüzüne çıktı. Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi El-İttifak'a transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı.

ESKİ HOCASIYLA BULUŞUYOR!

Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu El-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

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