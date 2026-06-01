Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, sarı-lacivertlilerden Fred ile anlaşma sağladı. Tarafların, 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu içeren sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.

Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki oyuncuyu takımın yeni liderlerinden biri olarak gördüğü ve Hulk'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu deneyimli oyuncuyla doldurmayı planladığı belirtildi.

Öte yandan Fred'in temsilcilerinin transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli kulübün oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi nedeniyle ayrılık konusunda maddi bir karşılık talep ettiği ifade edildi.

Atletico Mineiro taraftarı olduğu belirtilen Fred'in son dönemde kulüple sık sık temas halinde olduğu ve Belo Horizonte kentinde bir ev satın aldığı da öne sürüldü.

Transfer görüşmelerinin, Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından daha da hız kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 45 maça çıkan Fred, bu müsabakalarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.