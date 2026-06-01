İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9015
  • EURO
    53,4464
  • ALTIN
    6620.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yıldızı için ayrılık iddiası! Brezilya yolcusu mu?
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı için ayrılık iddiası! Brezilya yolcusu mu?

Brezilya basını, Atletico Mineiro'nun Fenerbahçeli Fred ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti. Sarı-lacivertli yönetimin ise bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldızı için ayrılık iddiası! Brezilya yolcusu mu?
ABONE OL

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, sarı-lacivertlilerden Fred ile anlaşma sağladı. Tarafların, 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu içeren sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.

Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki oyuncuyu takımın yeni liderlerinden biri olarak gördüğü ve Hulk'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu deneyimli oyuncuyla doldurmayı planladığı belirtildi.

Öte yandan Fred'in temsilcilerinin transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli kulübün oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi nedeniyle ayrılık konusunda maddi bir karşılık talep ettiği ifade edildi.

Atletico Mineiro taraftarı olduğu belirtilen Fred'in son dönemde kulüple sık sık temas halinde olduğu ve Belo Horizonte kentinde bir ev satın aldığı da öne sürüldü.

Transfer görüşmelerinin, Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından daha da hız kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 45 maça çıkan Fred, bu müsabakalarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.