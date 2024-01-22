Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldular!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak süre bulmakta zorlandığı için takımdan gönderilmesine karar verilen Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.

"RYAN KENT'İ İSTİYORUZ"

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent'i kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Sergej Jakirovic katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz."

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 15 maçta süre bulabilen Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.