Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken elindeki mevcut oyunculara da teklif yağıyor.

3 FUTBOLCU İÇİN TEKLİF

Gelen bilgilere göre Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde gelen teklifler Fenerbahçe yönetiminin masasında duruyor.

30 MİLYON EURO MASADA

3 futbolcu için yapılan tekliflerin toplamı bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulmuş durumda.

LYON'UN TEKLİFİ

İsmail Yüksek için Lyon geçtiğimiz günlerde 8+4 milyon Euro'luk teklif sunmuştu. Fransız ekibi daha sonra bu teklifi 12 milyon euro ve bonuslar şeklinde revize etmişti.

OOSTERWOLDE'YE 10 MİLYON EURO

Batshuayi için 6+2 milyon Euro'luk teklif gelirken, bu sezon ciddi çıkış yakalayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için de bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda.

F.BAHÇE DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Fenerbahçe yönetimi gelen bu tekliflerin tamamını teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte değerlendirmeye almış durumda.

OLUMLU CEVAP VEREBİLİR

Fenerbahçe, ara transferde istediği 1-2 takviyeyi yapması durumunda Batshuayi-İsmail- Oosterwolde üçlüsüne gelen tekliflerin tamamına ya da bir kısmına olumlu cevap verebileceği ifade edildi.